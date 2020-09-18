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Chord Gitar

Chord Gitar Tak Bisa Bersama Lagu Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina, Sampai Kapan Kita Harus Tahan

Berikut, lirik lagu Tak Bisa Bersama dan kunci gitar Tak Bisa Bersama atau chord gitar Tak Bisa Bersama yang dipopulerkan Vidi Aldiano ft Prilly

zoom-inlihat foto Chord Gitar Tak Bisa Bersama Lagu Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina, Sampai Kapan Kita Harus Tahan
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Ilustrasi. Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Bisa Bersama Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tak Bisa Bersama, yang dipopulerkan Vidi Aldiano ft Prilly Latuconsina.

[Intro]

C# Fm F# G#
C# Fm F# G#

[Verse 1]

E G#m
Lama sudah
A
Kau dan aku mencoba
B
'tuk tentukan arah
E G#m
Terus menunggu
A B
Salah satu iman kita menyerah

C# Fm F# G#
Haruskah ku terus mencoba
Fm F# G# Fm Bbm
Salahkah keadaan bila terlanjur mencinta
Fm Bbm
Meski kita tak sama
F# G# G
Tak bisa bersama

[Verse 2]

C Em F
Sampai kapan kita harus tahan
G C
Dalam kebingungan
Em F
Dengar kata disekitar kita
G Am
Terus mengatakan
Dm G E
Bahwa kita tak bisa bersama (tak bisa bersama)

[Refrain]

A C#m D E
Harus kah ku terus mencoba
C#m D E
Salahkah keadaan bila
C#m F#m
Terlanjur mencinta
C#m F#m
Meski kita tak sama
D E
Tak bisa, tak bisa bersama

[Interlude]

A C#m D E
C#m D E

[Verse]

G F#m Em F#m
Jalan iman tak sama Kita jelas berbeda
G F#m B C#
Meski Saling cinta (Meski Saling cinta)

[Refrain]

F# Bbm B C#
Haruskah ku terus mencoba
Bbm B C#
Salahkah keadaan bila
Bbm D#m
Terlanjur mencinta
Bbm D#m
Meski kita tak sama
B C#
Tak bisa, bersama

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)

Tags
chord gitar
chord kunci gitar
Chord Gitar Tak Bisa Bersama
Vidi Aldiano feat Prilly Latuconsina
Tribunlampung.co.id
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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