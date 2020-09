Chord Gitar dan Lirik Lagu Ibu Iwan Fals, Ibuku Sayang Masih Terus Berjalan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ibu, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro : Am..Am..F Dm Am..

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara…

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am

Ibu… Ibu…

Intro : Am..

Am F Am

Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu

F Dm E Am

Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu

C Dm

Lalu doa-doa

F Am

Baluri sekujur tubuhku

C (D)

Dengan apa membalas

F Am

Ibu… Ibu…

Musik : Am..Am..F Dm Am..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)