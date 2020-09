Chord Gitar dan Lirik Lagu Khayalan Tingkat Tinggi Peterpan, Khayalan Ini Setinggi-tingginya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Album Peterpan “Bintang di Surga” yang dirilis pada 2004 berhasil menelurkan sejumlah lagu hits.

Salah satunya berjudul Khayalan Tingkat Tinggi.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Khayalan Tingkat Tinggi, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: Am….F Dm Am….F Dm

Am….F Dm Am….F Dm



Am

awal ku melihat kuyakin ini

F Dm

bukanlah yang biasa

Am F

mengagumkan melemahkan aku

Dm

melihat tatap matanya….



Music : Am….F Dm [2x]



Am

garis tawanya waktu berhenti

F Dm

apabila ku memandangnya

Am F

mengagumkan melemahkan aku

Dm

melihat tatap matanya….

.

Reff:

Am F

khayalan ini setinggi tingginya

C

seindah indahnya

Dm Am

tempatku memikirkannya..



Am F

bila ku dapat kusimpan wajahnya

C

memegang indahnya

Dm Am

atau memilikinya..



Am

yang ku nanti

F Dm

saat memegang tangannya

Am

sampai nanti

F Dm

tetap memegang tangannya



Musik : F C Dm Am

F C Dm Am….



==Kembali ke : Reff



Int. F C Dm Am



Outro : Am….F Dm [2x]

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)