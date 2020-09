VIDEO Selebgram Anya Geraldine Posting Foto Siluet Pria dengan Caption Romantis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Anya Geraldine belakangan ini memang menjadi sorotan publik.

Anya Geraldine sempat membuat heboh saat mengumumkan kabar putusnya dengan sang kekasih, Ovi Rangkuti.

Santer kabar menyebutkan bahwa kandasnya asmara Anya dan Ovi karena adanya orang ketiga.

Bahkan, Rizky Febian dituding sebagai penyebab putusnya Anya Geraldine dengan Ovi Rangkuti.

Kedekatan antara Rizky Febian dengan Anya terjalin setelah keduanya terlibat kerja sama dalam pembuatan projek bertajuk trilogi 'Garis Cinta'.

Tak lama projek itu selesai, Anya kedapatan mengunggah sebuah siluet foto seorang pria.

• VIDEO Citra Kirana Dilarikan ke Rumah Sakit Lagi Karena Demam Tinggi 40 Derajat

• VIDEO Viral Pengunjung Tidak Pakai Masker Marah-marah di KFC

• Viral Chat WhatsApp 2 Warga Positif Covid-19 Ingin Sebarkan Virus, Tim Gugus Tugas Jemput Pelaku

• VIDEO Atta Halilintar Sukses Buat Artis Ashanty Terkejut dan Melongo

Anya Geraldine juga menyertai postingan tersebut dengan kata-kata romantis.

SAKSIKAN VIDEO BERITA SELENGKAPNYA DISINI

Hal itu terlihat dalam postingan di Instagram pribadinya @anyageraldine, Sabtu (19/9/2020).

"Always in my prayers, in my awake, in my sleep," tulis Anya Geraldine.