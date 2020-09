Chord Gitar dan Lirik Lagu Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu Iwan Fals, Jalan Gelap yang Kau Pilih 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro : C G Em Am F C Dm G

C G Em Am F C Dm G C

C G Em Am

Tabir gelap yang dulu hinggap

F C Dm G

Lambat laun mulai terungkap

C G Em Am

Labil tawamu tak pasti tangismu

F C Dm G

Jelas membuat aku sangat ingin mencari

C Em F G

Apa yang tersembunyi di balik manis senyummu

C Em F G C

Apa yang tersembunyi di balik bening dua matamu

Int. : Em Am Em Am

F C Em Am C Em Am F Dm G

C G Em Am

Dapat kutemui mengapa kau tak pasti

F C Dm G

Lalu aku coba untuk mengerti

C G Em Am

Saat engkau tiba disimpang jalan

F C Dm G C

Kau bimbang tentukan arah tujuan

Chorus :

C Em Am-G

Jalan gelap yang kau pilih

C Em Am-G

Penuh lubang dan mendaki

C Em Am-G

jalan gelap yang kau pilih

C Em Am

Penuh lubang dan mendaki.

