Chord Gitar dan Lirik Lagu Apalah Cinta Ayu Ting Ting feat Keremcem, Hadirnya Tanda Tanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Di tahun 2019, Ayu Ting Ting merilis lagu berjudul Apalah Cinta dengan berkolaborasi seorang aktor dan penyanyi pop asal Turki, Keremcem, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Apalah Cinta, yang dipopulerkan Ayu Ting Ting feat Keremcem.

Intro : Am Am

Am Em Dm Am

Am Dm C -Em..

F

hadirnya tanda tanya

Am

apakah yang terjadi

Em

mengapa kau berubah

F

engkau yang dulu duhai kasih

Dm Am

.. selalu temukan sebuah terang

G

dalam setiap malam..

Am F

oh Tuhan apalah cinta..

Em

cinta yang aku tahu indah bahagia

G F

.. namun bila jalan takdir-Nya

-F -Em-Dm

kau yang kan pergi..

F C

tinggalkan diri ini..

Dm Em

ku coba kan terima..

Reff I: (Ayu Ting Ting x Keremcem)

Am

.. bukankah kita..

Em Dm

.. saling cinta dan percaya

C

atau kau merasa terpenjara..

(Ayu Ting Ting)

-Em Am

berputarlah dunia..

Em

teruslah berputar

Dm

jatuh cinta selalu..

C

pada putaran sama..

-Em (Am)

namun titik berbeda..

(Ayu Ting Ting x Keremcem)

Am

.. ne olde bize..

Em Dm

.. guvenirkem kondimize..

C

yar olduk dort duvara..

-Em F

don kahpe dunya..

G

durana kadar don..

Dm

dustuk sevdaya..

C

hep ayni manzara..

-Em (Am)

iki ayri sayfada..

Musik : Am Em Dm Am

F G Dm C -Em

(Keremcem)

F

aklimda sorular var (sorular var)

Am

yassananlar hakkinda

G

niye kustuk yarina (yarina)

F Dm

eskisi gibi olabilsek (olabilsek)

Am

bil yor arasak golgeden isiga..

(Ayu & Keremcen)

G

unutulmuslar adina..