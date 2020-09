Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisah Cintaku Peterpan, Di Malam Yang Sesunyi Ini Aku Sendiri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Kisah Cintaku milik Peterpan sukses menjadi hits dalam album Sebuah Nama Sebuah Cerita tahun 2008, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kisah Cintaku, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : C Am Em G….(2x)

*)

C G Am

Di malam yang sesunyi ini

Em F

Aku Sendiri

C Dm ….G

Tiada yang menemani

F G Em

Akhirnya kini ku Sadari

Am Dm

Dia telah Pergi….ii

F G

Tinggalkan di….riku

**)

C G Am

Adakah semua kan terulang

Em F

Kisah Cintaku

C Dm….G

Yang seperti dulu

F G Em Am

Hanya dirimu yang Kucinta dan Kukenang

Dm

Di dalam Hatiku….uu

C

Takkan pernah hilang

Dm

Bayangan dirimu

G

Untuk selamanya

Reff:

C G

Mengapa terjadi

Am Em

Kepada dirimu

F

Aku tak percaya

Dm G

Kau telah tiada

C G

Haruskah Ku pergi

Am Em

Tinggalkan dunia

F Dm G C G

Agar Aku dapat berjumpa denganmu

Kembali ke : *). **), Reff

Interlude : C G Am Em

F Dm G

C G

Ooh Mengapa Terjadi

Am Em

Kepada dirimu

F

Aku tak Percaya

Dm G

Kau telah tiadaaa

Kembali ke : Reff