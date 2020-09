Chord Gitar dan Lirik Lagu Maafkan Aku Enda Ungu, Tidurlah Sayangku Mentari tlah Menunggu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Maafkan Aku, yang dipopulerkan Enda Ungu.

Intro: Am C G Dm 2x

Am C G Dm

Tak bisa kulupa saat-saat indah bersama mu

Am C G Dm

Semua cerita mungkin kini hanya tinggal kenangan

Am C G Dm

Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku

Am C G Dm

Bukan inginku tuk menyakiti perasaanmu

Am Em

Maafkan aku

interlude: Am C G Dm 2x

Am C G Dm

Maafkan aku yang tak bisa menunggu hatimu

Am C G Dm

Lupakan saja diriku untuk selama-lamanya

Am C G Dm

Kuharus pergi meninggalkanmu di dalam sepiku

Am C G Dm

Bukan inginku tuk menyakiti perasaanmu

Am Em

Maafkan aku

Chorus:

Am Em F

Tidurlah sayangku Mentari tlah menunggu

Am Em F G

Sambutlah pagi nanti dengan hati tersenyum

Am Em F

Bermimpilah cinta dengan segenap rasa

Am Em F G

Kini tibalah saatnya kita harus berpisah

Solo" Am G F 4x

Chorus:

Am Em F

Tidurlah sayangku Mentari tlah menunggu

Am Em F G

Sambutlah pagi nanti dengan hati tersenyum

Am Em F

Bermimpilah cinta dengan segenap rasa

Am Em F G

Kini tibalah saatnya kita harus berpisah

Am Em F

Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu

Am Em F G

Lupakan saja diriku untuk selama-lamanya

Am Em F

aa haaa aaa huuuu

Am Em F

aa haaa aaa huuuu

Outro: Am Em F 2x

