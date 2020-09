Chord Gitar dan Lirik Lagu Nak Iwan Fals, Duduk Sini Nak Dekat pada Bapak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Nak, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro: C F C G C G Am F C G C

C F

Jauh jalan yang harus kau tempuh

G Am G C

Mungkin samar bahkan mungkin gelap

C F C

Tajam kerikil setiap saat menunggu

G Am F G C

Engkau lewat dengan kaki tak bersepatu

C Em F C

Duduk sini nak dekat pada bapak

G Am F C

Jangan kau ganggu ibumu

C Em F C

Turunlah lekas dari pangkuannya

G Am F C

Engkau lelaki kelak sendiri

C F C

Jauh jalan yang harus kau tempuh

G Am G C

Mungkin samar bahkan mungkin gelap

Musik: G F G Dm G F Em F Em F Dm G# F C

C Em F C

Duduk sini nak dekat pada bapak

G Am F C

Jangan kau ganggu ibumu

C Em F

Turunlah lekas dari pangkuanCnya

G Am F C

Engkau lelaki kelak sendiri

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)