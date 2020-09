Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ada Yang Abadi Peterpan, Takkan Selamanya Tanganku Mendekapmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Tak Ada Yang Abadi adalah salah satu hits andalan Peterpan dalam album Sebuah Nama Sebuah Cerita (2008), berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tak Ada Yang Abadi, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : Am G Am G Am G F G

Am G Am G Am G F G

Am G C

takkan selamanya

Am G F G

tanganku mendekapmu

Am G C

takkan selamanya

Am G F G

raga ini menjaga-mu

Am G F G

seperti alunan detak jantungku

Am G F G

tak bertahan melawan waktu



Am G

dan semua keindahan

F G

yang memudar

Am G

atau cinta yang

F

telah hilang..



Reff :

Am G F Am G F

tak ada yang abadi... tak ada yang abadi

Am G F Am G F

tak ada yang abadi... tak ada yang abadi



Musik : Am G Am G Am G F G [2x]



Bb F

hoo....biarkan

Gm

aku bernafas

Dm

sejenak

Bb E

sebelum hilang..



Outro : Am G Am G Am G Am..

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)