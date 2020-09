Chord Gitar dan Lirik Lagu She's The One Ramones, No I'll Never Find a Girl Like You

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar She's The One, yang dipopulerkan Ramones.

Intro: G5 E5 X2

G5 E5 G5 E5

Ah yah yah, she's the one, Ah yah yah, she's the one

A5 F5 A5 F5

When I see her on the street, you know she makes my life complete

G5 E5 A5 D5

And you know I told you so, she's the one, she's the one

G5 E5 G5 E5

Ah yah yah, she's my girl, Ah yah yah, she's my girl