Download Film A Girl at My Door, Nonton Film Streaming Via HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – download film A Girl at My Door dengan subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Bisa nonton streaming A Girl at My Door di HP atau ponsel.

Sinopsis A Girl at My Door.

A Girl at My Door adalah film drama Korea Selatan 2014.

Film Korea ini disutradarai oleh July Jung.

A Girl at My Door dibintangi Bae Doona, ia sebagai polisi wanita yang mengambil seorang gadis.

Ia diperlakukan sewenang-wenang yang diperankan oleh Kim Sae Ron.

Film ini diputar di bagian Un Important Regard di Festival Film Cannes 2014.

A Girl at My Door menceritakan tentang Do Hee (Kim Sae Ron) mengalami kekerasan keluarga.

Young Nam (Bae Doo-Na) bekerja sebagai kepala kantor polisi.

• Download Film Miss Granny Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming Film Korea di HP