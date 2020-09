Download MP3 Lagu Ati Sing Liyo Happy Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Ati Sing Liyo dinyanyikan Happy Asmara dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Ati Sing Liyo dan video klip Ati Sing Liyo dalam artikel ini.

Download Lagu Ati Sing Liyo MP3 Happy Asmara, Video Klip Dinggo Bukti Lagu terpopuler 2020.

Berikut ini lirik lagu Ati Sing Liyo - Happy Asmara

Pancen iki duduk dalane

Aku lan sliramu wes duduk jodone

Tak tompo kanti ikhlas atiku

We medot tresno mergo ati sing liyo

Kadung jeru nandes atiku

Tresno sing tak roso Karo sliramu

Padang langit iki,

Malih dadi mego mendung

Tangise ati ra biso ketulung

Ilang wes ilang kari kenangan

We medot tresnoku demi dek e,

sing mok sayang

Mung siji penjaluk ku

We jo sampek lali

Karo aku sing tau bahagia ro dirimu

Kabeh perjuanganku ora mbok regani

Tunggunen karmamu yang menanti saat nanti

Netes iluh ning pipiku

Sing deres mili iki

Mergo atimu wes di gawe ayem karo wong liyo

Sing tak karepake,

mugo kowe biso bahagia karo dek’e

Ilang wes ilang kari kenangan

We medot tresnoku demi dek e,

sing mok sayang

Mung siji penjaluk ku

We jo sampek lali

Karo aku sing tau bahagia ro dirimu

Kabeh perjuanganku ora mbok regani

Tunggunen karmamu yang menanti saat nanti

Netes eluh ning pipiku

Sing deres mili iki

Mergo atimu wes di gawe ayem karo wong liyo

Sing tak karepake,

mugo kowe biso bahagia karo dek’e

Sing tak karepake,

mugo kowe biso bahagia karo dek’e

Lihat video klip Ati Sing Liyo di atas.

Berikut, cara unduh atau download lagu Ati Sing Liyo dinyanyikan Happy Asmara, dalam MP3 lagu terbaru via Joox dan Spotify.

Cara Download Lagu Ati Sing Liyo MP3 via Joox

Download aplikasi Joox di bawah ini pada smartphone kamu.

Login dengan menggunakan akun Facebook, WeChat, atau yang lain.