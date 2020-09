Chord Gitar dan Lirik Lagu Mantan Terindah Raisa, Mau Dikatakan Apa Lagi Kita Tak Akan Pernah Satu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Mantan Terindah adalah salah satu judul lagu yang berhasil melambungkan nama Raisa di dunia musik tanah air, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Mantan Terindah, yang dipopulerkan Raisa.

C Em Am

Mengapa engkau waktu itu

Dm G

Putuskan cintaku

C Em Am

Dan saat ini engkau selalu

F

Ingin bertemu

F G

Dan mengulang jalin cinta

F G Em Am

Mau dikatakan apa lagi

F G C

Kita tak akan pernah satu

F G# Am G

Engkau di sana aku di sini

Dm G C Fm

Mesti hatiku memilihmu

C Em

Andai ku bisa

Am Dm G

Ingin aku memelukmu lagi

C Em Am

Di hati ini hanya engkau

F Dm

Mantan terindah yang selalu

G

Ku rindukan

[Chorus]

F G Em Am

Mau dikatakan apa lagi

F G C

Kita tak akan pernah satu

F G# Am G

Engkau di sana aku di sini

Dm G C

Mesti hatiku memilihmu

A# F

Engkau meminta padaku

Gm Dm

Untuk mengatakan bila ku berubah

A# F

Jangan pernah kau ragukan

Gm A

Engkau kan selalu di langkahku

[Chorus]

G A F#m Bm

Mau dikatakan apa lagi

G A D

Kita tak akan pernah satu

G A# Bm A

Engkau di sana aku di sini

Em A

Mesti hatiku memilihmu

[Melodi] G A F#m Bm

G A D

G A# Bm A

Engkau di sana aku di sini

Em A D

Mesti hatiku memilihmu

G A# Bm A

Yang tlah kau buat sungguhlah indah

Em A D

Buat diriku susah lupa

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)