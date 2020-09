Chord Gitar dan Lirik Lagu Masa Lalu Tertinggal Peterpan, Aku Adalah Jari-jari Memegang Roda Putar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Masa Lalu Tertinggal adalah salah satu judul lagu Peterpan dari album Bintang Di Surga, yang dirilis pada tahun 2004, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Masa Lalu Tertinggal, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: C Em C G (3x)



Am C

Aku adalah jari-jari

G D

Memegang roda putar bumi

Am C

Tenang disisi panikku

G D

Mengetuk rasa membawaku



Am C

Disini tersenyum

G D

Disatu sisi kumelamun

Am C

Terang sisi gelapku merenung

G D

Arah menuntunku



intro: C Em C G



Am C

Sadari langkahku

G D

Dicelah bumi ku terpaku

Am C

Mencari arti hidupku yang baru

G D

Relakan nafasku



Am C

Kumenunggu datang terang

G D

Biarkan gelap menghilang

Am C

Bantu aku tuk menunggu

G D

Roda membawaku



Reff:



Dan kini ku biarkan

Em

Masa lalu menghilang



Dan tanpa beban

C G

Aku meninggalkan belakang



back to: reff, intro2x, reff

coda: C Em C G(2x)

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)