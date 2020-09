Chord Gitar dan Lirik Lagu Tresnamu Denny Caknan, Segampang Kuwi Caramu Ngapusi Roso Atimu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tresnamu, yang dipopulerkan Denny Caknan.

Intro : F G C G/B Am Dm G

C Em Am G

mbiyen seneng bareng karo kowe

F G C

mbiyen susah tetep karo kowe

A Dm E Am G

saiki wis bedo kowe ro wong liyo

F G

ngambyarno ngimpiku nyanding sliramu..

C Em Am G

opo kudu pasrah kahanane

F G C

kudu nerimo karo putusane

A Dm E Am G

saktenane ati iki ora lilo

F

yen nyawang sliramu

G

nyanding wong liyo..

Reff :

F G Em Am

segampang kuwi caramu

Dm E Am G

ngapusi roso atimu

F G Em Am

saiki aku dewe neng..kene

Dm G C

ming sepi tanpo tresnamu..

Int. F Em Am Dm E Am G

F Em Am Dm G C G

C Em Am G

opo kudu pasrah kahanane

F G C

kudu nerimo karo putusane

A Dm E Am G

saktenane ati iki ora lilo

F

yen nyawang sliramu

G

nyanding wong liyo..

Reff :

F G Em Am

segampang kuwi caramu

Dm E Am G

ngapusi roso atimu

F G Em Am

saiki aku dewe neng..kene

Dm G C

ming sepi tanpo tresnamu..

F G Em Am

kepiye maneh caraku

Dm E Am G

ngelalekno esem ngguyumu

F G Em Am

saiki aku dewe neng..kene

Dm G C

ming sepi tanpo tresnamu..

F G Em Am

saiki aku dewe neng.. kene

Dm G F

ming sepi tanpo tanpo tresnamu..

Fm G C

ming sepi tanpo tanpo tresnamu..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)