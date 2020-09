Chord Gitar dan Lirik Lagu Untukmu Raisa, Setiap Ku Mendengar Kalimat Sayang Apa Kabarmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Untukmu adalah salah satu single Raisa di tahun 2018, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Lagu Untukmu, yang dipopulerkan Raisa.

Intro:

C Dm Em F

ho oo oo ho ooo..

C Dm Em F

ho oo oo ho ooo..



C Dm Em F

Setiap ku mendengar kalimat

C Dm Em F

Sayang apa kabarmu

C Dm Em F

Sungguh remuk rasa hatiku

Am Em F

Buatku harus bertanya



*)

Dm Em

(Tak akan lama)

F G

Takkan ku ingkari lagi

Dm Em

(Kan segera berlari)

F

Tak perlu menunggu ku kan

G

datang hari ini..



Reff:

C Dm Em F

Pulang ke pelukanmu

Am Em

Tentramnya telinga

F Am-G/B

Yang mendengar tanpa menghakimi

C Dm Em F

Secangkir kopi hangat

Am Em F

Yang kita hirup berdua

Am Em A#

Gurauan dalam petuahmu

G C

Ibu Ibu Ibu aku rindu



Int.

C Dm Em F

ho oo oo ho ooo..

C Dm Em F

ho oo oo ho ooo..



C Dm Em F

Sungguh sulit buatmu percaya

C Dm Em F

Tiada yang berubah

C Dm Em F

Bulan yang terus silih berganti

Am Em F

Belum juga ku cium tanganmu



*)

Dm Em

(Tak akan lama)

F G

Takkan ku ingkari lagi

Dm Em

(Kan segera berlari)

F

Tak perlu menunggu ku kan

G

datang hari ini..



Reff:

C Dm Em F

Pulang ke pelukanmu

Am Em

Tentramnya telinga

F Am-G/B

Yang mendengar tanpa menghakimi

C Dm Em F

Secangkir kopi hangat

Am Em F

Yang kita hirup berdua

Am Em A#

Gurauan dalam petuahmu

G C

Ibu Ibu Ibu aku rindu



Int.

C Dm Em F

ho oo oo ho ooo..

C Dm Em F

ho oo oo ho ooo..



C Dm Em

Hanya kau tempat

F Am

Dimana aku menjadi

G/B C F G

Diriku sendiri..



Reff: (Overtune)

C# D#m Fm F#

Pulang ke pelukanmu

A#m Fm

Tentramnya telinga

F# A#m-G#/C

Yang mendengar tanpa menghakimi

C# D#m Fm F#

Secangkir kopi hangat

A#m F F# D#

Yang kita hirup berdua hoo

A#m Fm B

Gurauan dalam petuahmu

G# C#

Ibu Ibu Ibu aku rindu



C# D#m Fm F#

ho oo oo ho ooo..

C# D#m Fm F#

ho oo oo ho ooo..

(ibu..kurindu..)



C# D#m Fm F#

ho oo oo ho ooo..

C# D#m Fm F#-Fm-F#

ho oo oo ho ooo..

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)