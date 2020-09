Chord Gitar Slank Orkes Sakit Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord dan lirik Orkes Sakit Hati dinyanyikan Slank.

G

Jangan kau kecewakan aku lagi

G

Aku gak mau menderita lagi

C D G D

Kalo ingkari janji

G

Aku gak mau kebawa emosi

G

Jangan biarkan aku sakit hati

C D G D

Karna ingkari janji

C

Cinta & kepercayaan yang kuberikan

G

Jangan sampe kamu sia2kan

C D G D

Jangan ingkari janji

G

Jangan2 kau bohongi aku lagi

G

Banyak bicara Cuma basa-basi

C D G D

Coba ingkari janji

G

Semua yang kau inginkan slalu kuberi

G

Kulakukan semua walo sampe mati

C D G D

Jangan ingkari janji

C

Kebebasan yang kamu dapatkan

G

Bukan jadi kamu boleh sembarangan

C D G

Kamu sudah berjanji

C D G

Jangan ingkari janji

C D G

Mending jangan berjanji

Berikut, Video Klip Orkes Sakit Hati dinyanyikan Slank.

• Chord Slank Cinta Kita

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)