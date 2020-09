Ketua Tim Pemenangan Yutuber Sebut Penetapan Paslon sebagai Awal Gerakan Kemenangan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Pasangan Yusuf Kohar-Tulus Purnomo (Yutuber) sah ditetapkan sebagai pasangan calon di Pilkada Bandar Lampung 2020.

Menurut Ketua Tim Pemenangan Yutuber Budiman AS, ditetapkannya pasangan Yusuf-Tulus merupakan awal gerakan Tim Yutuber untuk kemenangan.

"Kita bersyukur, tahap awal kita sudah lewati dengan ditetapkan sebagai paslon. Ini awal gerakan kemenang," ujar Budiman AS, Rabu (23/9/2020).

Budiman AS menuturkan, seluruh mesin partai telah siap untuk all out memenangkan duet Yutuber.

Mereka, kata dia, terus melakukan konsolidasi guna pemenangan pasangan Yusuf-Tulus dalam pesta demokrasi tahun ini.

"Mesin partai sudah siap all out untuk memenangkan Yutuber. Kita partai koalisi akan membackup penuh sampai akhir," tandas Budiman AS.

3 Paslon

"Kami siap melaksankan semua tahapan pilkada ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang terpenting dengan protokol kesehatan," kata Wiyadi.

"Kita sampaikan kepada seluruh tim maupun para pendukung bahwa protokol kesehatan ini lebih penting," pungkas Wiyadi.

