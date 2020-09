Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Suami Rachel Vennya Unggah Foto Istrinya Sedang Tidur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Hari ini, Rabu (23/9/2020), selebgram dan pebisnis sukses Rachel Vennya berulang tahun.

Ibunda dari Xabiru dan Aurorae Chava Al Hakim ini genap berusia 25 tahun.

Di usianya yang relatif masih muda, Rachel sudah sukses berbisnis dan telah menjadi seorang Ibu.

Biasanya di setiap hari ulang tahun, Ia dan sang suami merayakannya secara meriah bersama kerabat dan sahabat terdekat mereka.

Namun karena situasi di Jakarta yang sedang PSBB, Rachel tahun ini merayakan ultahnya secara sederhana di rumah.

Ia berterima kasih kepada sang suami yang sudah memberikan kejutan sederhana di hari ulang tahunnya.

"Terima kasih ayah,

walaupun tahun ini ga bs rame2 kayak tahun kemarin

tp tetep menyenangkan kok, makasih usahanya *emojo love*

love you so much ayah, abang & adik ," tulis Rachel di keterangan fotonya.