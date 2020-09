Biodata Jung Kyung Ho, Aktor Tampan di Drakor Hospital Playlist

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Jung Kyung Ho dalam drama Korea Hospital Playlist, simak biodata Jung Kyung Ho pemeran Hospital Playlist dan simak juga fakta unik Jung Kyung Ho.

Jung Kyung Ho adalah seorang aktor asal Korea Selatan yang memulai kariernya sejak 2004 lalu.

Ia debut sebagai pemeran pendukung dalam beberapa drama, di antaranya Sweet 18, You Will Know, 5 Stars dan I’m Sorry, I Love You.

Setelah itu, ia kerap tampil di sejumlah drama lainnya yang membuat namanya semakin populer.

Setahun setelah debut, Jung Kyung Ho dipercaya untuk membintangi dua film sekaligus, yaitu All for Love (2005) dan When Romance Meets Destiny (2005).

Hingga saat ini, selama perjalanan kariernya Jung Kyung Ho telah membintangi 12 film dan 25 drama Korea.

Beberapa serial televisi yang ia bintangi berhasil menjadi drama populer dan memiliki rating yang tinggi.

Salah satunya adalah Endless Love dan baru-baru ini ia menjadi cameo dalam episode 1, 5, dan 7 drama Crash Landing on You (2019).

Jung Kyung Ho menyabet penghargaan sebagai Best New Actor di ajang Chunsa Film Art Awards ke-15 (2006) dan Golden Cinema Festival ke-34 (2014).

Selain itu, ia juga tampil dalam variety show The Law of the City (2014) dan menjadi model untuk beberapa video klip.