Chord Gitar dan Lirik Lagu Jadi Penantian Armada, Penantian ini Teramatlah Panjang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Jadi Penantian, yang dipopulerkan Armada.

Berikut chord kunci gitar Jadi Penantian Armada:

Am G C

Temukan dia untuk ku

Am G C

pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetap di sini



Am G C Am G C

temukan dia untuk ku pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G F Em

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetapdisini untuknya.

Dm E Am A

berharap dia kembali pulang untukku.



Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang



F -Em Dm Dm -E F -Em Dm Dm -E

.

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

Dm E Am

hatiku pilu oh sepilu-pilu nya

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)