Tampil Cantik Kenakan Gaun Karya Desainer Kondang Ivan Gunawan, Yuk Intip Foto-foto Raline Shah!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini aktris sekaligus model, Raline Shah, tampil cantik mengenakan gaun karya desainer kondang Indonesia.

Gaun panjang dengan kain tile yang mewah.

Gaun berwarna putih itu diberi aksen emas.

Raline pun tampak elegan dengan gaun ini.

Waiting to go back to La la land...

Oscar, where art thou?

Snapped by @davidlekach on film,

in feb #2020 #100daystill2021

Rupanya gaun tersebut merupakan rancangan dari desainer kondang, Ivan Gunawan.

Ivan pun mengunggah foto serupa dengan caption yang berbeda.