VIDEO Nyaman Tinggal di Kanada, Gisela Cindy Adik Gracia Indri Selalu Kepikiran Pulang ke Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah hampir 8 tahun artis peran Gisela Cindy tinggal di Kanada. tepatnya sejak tahun 2012.

Di Kanada, Gisela Cindy awalnya dalam rangka menempuh pendidikan. Kini ia bekerja sebagai manajer toko di satu perusahaan sepatu.

Meski nyaman tinggal di Kanada, Gisela Cindy selalu punya keinginan untuk pulang ke Indonesia.

"Aku pasti punya rencana untuk balik ke Indonesia karena Ibuku juga masih di sana, dan Kakakku sekarang ini juga masih ada di sana," ucapnya dalam kanal YouTube Gisela Cindy, dikutip Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Terlepas alasan keluarga, pemain sinetron Tangisan Anak Tiri itu menegaskan Indonesia adalah tempat ia berasal.

"Mau bagaimana pun, Indonesia tetap rumahku, itu tidak akan pernah hilang. Jadi, aku akan selalu punya pemikiran untuk kembali," tegas Gisela Cindy.

Kendati demikian, mengenai kembali ke dunia hiburan Tanah Air, Gisela Cindy mengatakan, untuk saat ini belum mengetahui jawabannya.

"Ya, aku merindukan itu. Tapi untuk melakukan full time lagi seperti dulu mungkin tidak dulu, tidak untuk sekarang," ujar Gisela Cindy.

Lebih lanjut, adik kandung Gracia Indri itu mengatakan, ibundanya kerap kali menanyakan mengenai kembalinya ke Indonesia.

Walau begitu, Gisela Cindy mengaku, saat ini masih nyaman menjalani kehidupan di Kanada.

"Aku sudah mulai nyaman dengan kehidupan yang aku punya sekarang. Jadinya kayak kepengin diteruskan, dilanjutkan," ujar Gisela Cindy.

"Tapi bukan berarti aku enggak kangen dengan kehidupan yang aku punya dulu, kehidupan main sinetron, segala macam. So, karena salah satunya aku rindu di depan kamera, so i making this YouTube video," tambah Gisela Cindy.

