Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Rela Happy Asmara, Jika dia Bisa Membuatmu Bahagia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku Rela, yang dipopulerkan Happy Asmara.

Intro: Am Em F C Am

Am Em

Aku tak habis pikir

F C Em

Salahku itu apa.......

Am Em

Tanpa sebab kau tinggalkan

F G

Diriku begitu saja....

Am Em

Tak pernah ku menduga

F C Em

Tak pernah ku curiga.......

Am Em

Dan tak pernah ku menyangka

F G

Ternyata engkau mendua

Am F

Jika dia bisa

G C Em

Membuatmu bahagia......

Am Dm

Walau hatiku terluka

G

Aku rela

Am F

Aku kan mencoba

G Em

Tuk lupakan kisah kita

Am Dm

Meski kini ku kecewa

G

Ku terima

Am Em

Tak pernah ku menduga

F C

Tak pernah ku curiga

Am Em

Dan tak pernah ku menyangka

F G

Ternyata engkau mendua

Musik:

Am Em F C Am

Em F G

Am F

Jika dia bisa

G C

Membuatmu bahagia

Am Dm

Walau hatiku terluka

G

Aku rela

Am F

Aku kan mencoba

G E

Tuk lupakan kisah kita

Am Dm

Meski kini ku kecewa

G

Ku terima