Chord Gitar dan Lirik Lagu Buka Mata Hati Lesti, Sudah Sekian Lama di Dunia Tak Jua Kau Memahami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buka Mata Hati adalah lagu religi milik Lesti Kejora, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Buka Mata Hati, yang dipopulerkan Lesti.

[INTRO]

Em..Em..

Am C F#m B

Am G F#m

Am..B..

G

Sudah sekian lama di dunia

Em

Tak jua kau memahami

C

Dunia seakan hanya

Am B

Tentang uang dan harta..

[INTRO]

Am..B..

[*]

Em Bm C B

Bagaimana..agar kau mengerti

Am G

Buka mata hatimu

A/C# B

Dengar firman ilahi..

Em Bm C B

Ingatkah kau..pada kematian

Am G

Yang kau bawa hanyalah

A/C# B

Amal selama di dunia..

[REFF]

Em D

Manusia yang paling mulia

C B

Selalu menjaga hatinya

Em D

Dia sabar menerima

C B

Cobaan yang Allah berikan

C G

Hargailah hidup ini

Am B

Selagi kau masih bernafas

C

Waktu tak akan menunggu

Am B

Hingga sampai kau sadar..

[MUSIK]

Am G C Em

Am D G Em C..D...

G

khilaf itu pastikan datang

Em

Manusia tempatnya salah

-D C

Janganlah kau nodai

Am B

Hatimu dengan benci..

[*]

Em Bm C B

Bagaimana..agar kau mengerti

Am G

Buka mata hatimu

A/C# B

Dengar firman ilahi..

Em Bm C B

Ingatkah kau..pada kematian

Am G

Yang kau bawa hanyalah

A/C# B-A-G F#m-E

Amal selama di dunia..

[REFF Overtune]

Fm D#

Manusia yang paling mulia

C# C

selalu menjaga hatinya

Fm D#

Dia sabar menerima

C# C

cobaan yang Allah berikan

C# G#

Hargailah hidup ini

A#m C

selagi kau masih bernafas

C#

Waktu tak akan menunggu

A#m C

hingga sampai kau sadar..

[#]

Fm Gm

manusia yang paling mulia

G# -A#m -C

hanya mencintai Tuhannya

Fm Gm

berharap pada manusia

G# -A#m -C

hanya kecewa yang kau dapat

C#

hanya Tuhan-lah yang mampu

D# Em Em-D#-C#-C-A#m

menjamin hidup dan matimu

A#m

bersujud dan memohon

C# C

berharaplah padaNya

[OUTRO]

F C F

