Chord Gitar dan Lirik Lagu Cukup Koncoan Syahiba Saufa ft James AP, Gedigu Gede Salah Sun Nyang Riko 

Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Pergi Hilang dan Lupakan, yang dipopulerkan Syahiba Saufa ft James AP.

[Intr] Am G F Dm

Am G F E

Am

sing iling tah bengen

G

riko hang nandur winih welas

Dm

tapi sakikine

E

isun hang dikeplas

Am

apuo gedigi

G

karuan sing usah kenal

Dm

timbang akhire

E

sak iki isun riko petal..

Dm Am

riko sempet ngomong sayang

Dm E

riko sempat nggawe sun nyaman..

[REFF]

C G

gedigu gede salah sun nyang riko

Dm

sampek sing gelem nyawang

Am

isun dikon ngadoh

G C G

sing pantes rasane awak sesandingan

F Em Am

isun wis milih mung cukup koncoan

F

uwis ngaliyo

Em Am

gancang ngadoho

G F

isun salah paran

Em Am

tolong riko jelasno

[INTRO] F G Am

F G Am G

F Dm E

Dm Am

riko sempet ngomong sayang

Dm E

riko sempat nggawe sun nyaman

[REFF]

C G

gedigu gede salah sun nyang riko

Dm

sampek sing gelem nyawang

Am

isun dikon ngadoh

G C G

sing pantes rasane awak sesandingan

F Em Am

isun wis milih mung cukup koncoan

F

uwis ngaliyo

Em Am

gancang ngadoho

G F

isun salah paran

Em Am

tolong riko jelasno

(ENDING) F G Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)