Download Lagu Saat Terakhir Lesti, Lirik Lagu Saat Terakhir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Saat Terakhir adalah lagu milik ST12 yang kembali dibawakan oleh Lesti Kejora, yuk download lagu Saat Terakhir MP3 dinyanyikan Lesti, serta lirik lagu Saat Terakhir.

Lirik Lagu Saat Terakhir

Intro : C G Am Em F C G



C G

Tak pernah terpikir olehku

Am Em

Tak sedikitpun ku bayangkan

F C G

Kau akan pergi tinggalkan kusendiri



C G

Begitu sulit kubayangkan

Am Em

Begitu sakit ku rasakan

F C G

Kau akan pergi tinggalkan ku sendiri



F

Di bawah batu nisan kini

G

Kau tlah sandarkan

C G Am

Kasih sayang kamu begitu dalam

F

sungguh ku tak sanggup

G C

Ini terjadi karna ku sangat cinta



Reff

F G

Inilah saat terakhirku melihat kamu

C G Am

Jatuh air mataku menangis pilu

F D

Hanya mampu ucapkan

G

Selamat jalan kasih



*

C G

Satu jam saja ku telah bisa

Am F

cintai kamu kamu kamu di hatiku

C G

Namun bagiku melupaknmu

F G

buth waktuku seumur hidup



C G

Satu jam saja ku telah bisa

Am F

sayangi kamu di hatiku

C G

Namun bagiku melupaknmu

F G

butuh waktuku seumur hidup



Int. F Am Dm E Am G-F Dm G



Kembali ke Reff, *

Outro : C G Am Em F C G

Berikut, Video Klip Bahasa Saat Terakhir Lesti.

Link download lagu Saat Terakhir Joox

Link download lagu Saat Terakhir Spotify

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)