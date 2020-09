Chord Citra Scholastika Berlian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Citra Scholastika baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Berlian, yuk download lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Berlian, yang dipopulerkan Citra Scholastika.

Em A C B

Melayang jauh, anganku terbang melayang

Em A C B

Terbuai lunglai bersama dinginnya malam

[interlude]

Em C B

Em A C B

Melayang jauh, anganku terbang melayang

Em A C B

Terbuai lunglai bersama dinginnya malam

Am D G

Haruskah aku berlari

Am D G

mengejar semua mimpi

Am D G

Lorong hidupku telah sepi

Am B

tak akan aku sesali

[chorus]

Am D G

Biarkan aku dan semua mimpiku

Am D G

Melayang jauh seperti yang ku mau

Am D G

Biarkan saja semua ini terjadi

Am Bm

Akan ku ciptakan

Am D G

Biarkan aku dan semua mimpiku

Am D G

Melayang jauh seperti yang ku mau

Am D G

Biarkan saja semua ini terjadi

Am Bm

Akan ku ciptakan

Am D G

berlian

Am D G

berlian

Am D G

Haruskah aku berlari

Am D G

mengejar semua mimpi

Am D G

Lorong hidupku telah sepi

Am B

tak akan aku sesali

[chorus]

Am D G

Biarkan aku dan semua mimpiku

Am D G

Melayang jauh seperti yang ku mau

Am D G

Biarkan saja semua ini terjadi

Am Bm

Akan ku ciptakan

Am D G

Biarkan aku dan semua mimpiku

Am D G

Melayang jauh seperti yang ku mau

Am D G

Biarkan saja semua ini terjadi

Am Bm

Akan ku ciptakan

Am D G

berlian

Am D G

berlian

Am Bm

Akan ku ciptakan

Am D G

berlian

Am D G

berlian

