Chord Elvy Sukaesih Tiada Guna

Ratu Dangdut itulah julukan Elvy Sukaesih, yuk download lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna, yang dipopulerkan Elvy Sukaesih.

intro : A … G … . A . . G . .

F . . C . . Dm . .



A Bb

tiada mungkin kan bersemi

A Bb

tiada mungkin kan berbunga

Dm

walau engkau sirami

Gm F

sudah tiada berarti

C Dm

… pohon tlah lama mati



A Bb

tiada guna rayuanmu

A Bb

tiada guna cumbuanmu

Dm

hati telah membeku

Gm F

tak seperti dahulu

C Dm

… jangan kau merayuku



music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )

A . . Bb . . C . . Dm . .

Gm - A - Gm - Dm



[ reff : ]

Dm

jangan kau ucapkan cinta

Dm C

ku tak mau mendengarnya

C

aku sudah tak percaya

Bb A

akan adanya cinta



int : Bb - A Bb - A - C Bb - A … . .



Dm

cinta bagiku empedu

Dm C

pahit meresap ke tubuh

C

bagai tersayat sembilu

Bb A

perih kedalam kalbu



D

sampai kini belum sirna

sakit hati karena cinta

Bb Dm

seorang pemuda



A Bb

tiada mungkin kan bersemi

A Bb

tiada mungkin kan berbunga

Dm

walau engkau sirami

Gm F

sudah tiada berarti

C Dm

… pohon tlah lama mati



music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )

A . . Bb . . C . . Dm . .

Gm - A - Gm - Dm



kembali ke : reff

