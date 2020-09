Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Keramaian Aku Merasa Sepi Dewa 19, Dalam Keramaian Aku Merasa Sepi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Di Keramaian Aku Merasa Sepi, yang dipopulerkan Dewa 19.

Intro : G Em Bm….

G Em Bm….

G Em Bm

ka….mu seperti hantu

G Em Bm

te….rus menghantuiku

Dm E> Am>

kemana pun tubuhku pergi

Cm G Em C D

kau terus membayangi aku….

G Em Bm

sa….lahku biarkan kamu

G Em Bm

ber….main dengan hatiku

Dm E> Am>

aku tak bisa memusnahkan

Cm G Em C D

kau dari pikiranku ini

Reff I:

A#

di dalam keramaian

Cm A# Cm

aku masih merasa sepi

A# C F G#

sendiri memikirkan kamu uu

Cm D#m/F#

kau genggam hatiku uu

A# Fm

dan kau tuliskan namamu

A# Fm

kau tulis namamu….

Musik : C Am>Em….

C Am> Em….

Gm A Dm Fm

C Am> Dm G….

G Em Bm

tu….buhku ada di sini

G Em Bm

te….tapi tidak jiwaku

Dm E> Am>

kosong yang hanya kurasakan

Cm G Em C D

kau telah tinggal di hatiku….

Reff II:

A#

di dalam keramaian

Cm A# Cm

aku masih merasa sepi

A# C F G#

sendiri memikirkan kamu uu

Cm D#m/F#

kau genggam hatiku uu

A# Fm

dan kau tuliskan namamu

A# Fm/G#

kau tulis namamu….

Reff III:

C

didalam keramaian

Dm C Dm

aku masih merasa sepi

C D G AF#

sendiri memikirkan kamu

Dm Fm/G#

kau genggam hatiku uu

C Gm

dan kau tuliskan namamu

C Gm

kau tulis namamu…..

C Gm

kau tulis namamu…..

C Gm

kau tulis namamu…..

C Gm/AF#

kau tulis namamu…..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)