Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Saat Minggu Masih Pagi Iwan Fals, Lagi dan Lagi Bencana Terpa Kita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Di Saat Minggu Masih Pagi, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Intro : Am Em G C Am 4x

.

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ribuan jiwa melayang pergi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Jutaan hati merintih pasti

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Saat minggu masih pagi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Gempa dan tsunami menghantam negeri



Interlude : Am Em G C Am 8x



Am Em G C Am - Am Em G C Am

Harta benda musnah bersama air mata

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Bayi bayi lepas dari pangkuan ibunya

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Tak ada lagi kata di hati mereka

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Tinggal kepasrahan dan kepedihan

Interlude : Am Em G C Am 2x



Em F Am

Lagi dan lagi bencana terpa kita

Em F G F G

Setelah tsunami entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah dimana lagi



Em F Am

Lagi dan lagi bencana terpa kita

Em F G F G

Setelah tsunami entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah apa lagi

Am Em G C Am

Entah dimana lagi

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Tuhan ampunilah kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ampuni dosa dosa kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ampuni kesombongan kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Ampuni bangsa kami

Am Em G C Am - Am Em G C Am

Terimalah disisiMu korban bencana ini.......

Am Em G C Am - Am Em G C Am

