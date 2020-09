Chord Gitar dan Lirik Lagu Faithfully Journey, Highway Run Into The Midnight Sun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Faithfully, yang dipopulerkan Journey.

TUNING: Eb Ab Db Gb Bb Eb

INTRO: C Am G F

C Am

Highway run into the midnight sun

F C

Wheels go round and round, you're on my mind

C Am

Restless hearts sleep alone tonight

F C G