Chord Gitar dan Lirik Lagu Teman Sejati Sabyan ft Tasya Rosmala, Di Dalam Doa Malamku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Teman Sejati, yang dipopulerkan Sabyan ft Tasya Rosmala.

[Intro:]

Am E Am

G F E

G Dm C

Kucari-cari teman hidup yang sejati

G F E

sampai sekarang belum juga kujumpai

E/G# Bm Am

kuingin menikah cukup hanya sekali

C G F

rukun bahagia sampai anak

E

cucu nanti..

Am Dm C

kucari-cari teman hidup yang sejati..

Am Dm C

sampai sekarang belum juga kujumpai..

E/G# Bm Am

kuingin menikah cukup hanya sekali..

C F Dm E

rukun bahagia sampai anak cucu nanti..

[Intro:]

Em Dm Am

G F G Am

(Chorus)

C G

di dalam doa malamku

Am

aku mohon pada Allah

F Em Dm

semoga nanti jodohku

C Bm E Am

dia yang sayang padaku

C G

soal miskin atau kaya

Am

bagiku tiada problema

F Em Dm

yang penting dia setia

C Bm E Am

seiman serta bertaqwa..

Am Dm C

kucari-cari teman hidup yang sejati..

Am Dm C

sampai sekarang belum juga kujumpai

E/G# Bm Am

kuingin menikah cukup hanya sekali

C F Dm E

rukun bahagia sampai anak cucu nanti

(Intro:)

Am E Am

G F E

Am E Am

G F G Am

(Chorus)

C G

di dalam doa malamku

Am

aku mohon pada Allah

F Em Dm

semoga nanti jodohku

C Bm E Am

dia yang sayang padaku..

C G

soal miskin atau kaya

Am

bagiku tiada problema

F Em Dm

yang penting i..a setia

C Bm E Am A

seiman serta bertaqwa..

Dm G

kini telah kudapati

C E F

seorang teman sejati

E F

pria tampan dan berbudi

B Em Bm Am

putra seorang kyai

