Chord Gitar dan Lirik Lagu Where I Belong Tori Kelly, I know I forget to Breathe Sometimes

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Where I Belong, yang dipopulerkan Tori Kelly.

[Verse]

C Bb F

I'm just a girl with her guitar

C C7 F

Trying to give you my whole heart

C Bb F

If there's anybody out there listening to me

F Fm Em7 Am

All I have is a story and a dream