Chord Gitar dan Lirik Lagu Yakinlah Iwan Fals, Nyanyikanlah Lagu Indah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Yakinlah, yang dipopulerkan Iwan Fals.

Berikut chord kunci gitar Yakinlah Iwan Fals :

Intro: C….G….Dm….Am

C….G….F….Am….Am..

Am

nyanyikanlah lagu indah,

G Am

hanyalah untukku..

G

waktu temaram datang

Am

ketuk hati…..

Dm Am

tolong kau dendangkan

Dm Am

usaplah nurani

G Am

agar tak kelam…..

*)

Am

sekali lagi kuminta

G Am

coba kau nyanyikan..

G

semoga dapat kurasa

Am

ikhlas mu…..

Dm Am

pasti kan kudengar

Dm Am

pasti ku resapi

G Am Am

kasih yakinlah…...

Reff:

G

bukan ku tak mau

Am

mengalunkan laguku

G

kutakut menyakiti

Am

telingamu

G

bukan aku enggan

Am

memainkan gitarku

G

sebab cinta

Am

bukan hanya nada…..

#)

Dm Am

ka….lau kita

Dm Am

sa….ling percaya

Dm

tak perlu nada

Am

tak perlu irama

F G Am

berjalanlah hanya dengan diam…..

Musik: C….G….Dm….Am….

C….G….F….Am….

Dm….Am….Dm….Am….Am….

Kembali ke: *), Reff, #)

F G Am

melangkahlah hanya dengan diam…..

Outro: Dm….Am….Dm….Am….

Dm….Am….Dm….Am….fade out

