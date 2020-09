Chord Peterpan Khayalan Tingkat Tinggi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Khayalan Tingkat Tinggi adalah salah satu hits Peterpan, berikut cara download lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Khayalan Tingkat Tinggi, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: Am….F Dm Am….F Dm

Am….F Dm Am….F Dm



Am

awal ku melihat kuyakin ini

F Dm

bukanlah yang biasa

Am F

mengagumkan melemahkan aku

Dm

melihat tatap matanya….



Music : Am….F Dm [2x]



Am

garis tawanya waktu berhenti

F Dm

apabila ku memandangnya

Am F

mengagumkan melemahkan aku

Dm

melihat tatap matanya….

.

Reff:

Am F

khayalan ini setinggi tingginya

C

seindah indahnya

Dm Am

tempatku memikirkannya..



Am F

bila ku dapat kusimpan wajahnya

C

memegang indahnya

Dm Am

atau memilikinya..



Am

yang ku nanti

F Dm

saat memegang tangannya

Am

sampai nanti

F Dm

tetap memegang tangannya



Musik : F C Dm Am

F C Dm Am….



==Kembali ke : Reff



Int. F C Dm Am



Outro : Am….F Dm [2x]

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)