Biodata Amanda Caesa, Penyanyi yang juga Anak Perempuan Komedian Parto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut profil atau biodata Amanda Caesa. Amanda Caesa adalah seorang artis dan penyanyi asal Indonesia.

Amanda Caesa juga merupakan anak perempuan dari komedian kondang yakni Parto.

Ya, tak banyak yang menyangka bila dara cantik tersebut adalah anak kandung Parto.

Caca, sapaan Amanda Caesa, lahir dari pernikahan Parto dengan istri keduanya, Dina Risty.

Kabar terbaru, Amanda Caesa dkabarkan tengah dijodohkan dengan Dul Jaelani, putra ketiga Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Dara kelahiran 23 Desember 2002 tersebut terjun ke dunia hiburan, tepatnya jadi penyanyi.

Selain cantik, Amanda Caesa juga punya suara merdu.

Single perdananya berjudul Even If You Aren't There For Me, telah dirilis pada 22 Desember 2019 lalu.