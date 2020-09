Chord Gitar dan Lirik Lagu Cerita Cinta Arsy Widianto, Berawal dari Mata Indahnya Senyuman

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Cerita Cinta adalah single terbaru Arsy Widianto di tahun 2020.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cerita Cinta, yang dipopulerkan Arsy Widianto.

[Intro]

F# C#

F# F#/Bb B C#

F# F#/Bb B C#

[Verse]

F# A#m B

Berawal dari mata

C# F#

Indahnya senyuman

A#m G#m C#

mengapa harus resah

F# A#m B

Berawal tatap mata

C# F#

hangatnya sapamu

A#m G#m C#

mengapa jadi gundah

[Verse]

B/D# C#/F F#

tak kusangka kita sama

B/D# C#/F G#m

t'lah menyimpan getar cinta

B

cinta iyeee

[Chorus]

F# A#m B C#

biar cinta gelora di dada

F# A#m B C#

biar cinta madukan kita

Ouwoo Uwoo

F# A#m B C#

cerita cinta pertama kurasa

D#m G#m B C# F#

jangan pernah akhir cerita cinta kita

[Intro]

F#

[Verse]

F# A#m B

kini rindu yang kupunya

C# F# A#m G#m C#

hanya untukmu hanya padamu

F# A#m B C# F#

apabila kita memang mesti bersatu

A#m G#m C#

mengapa harus ragu

B/D# C#/F F#

tak kusangka kita sama

B/D# C#/F G#m

t'lah menyimpan getar cinta

B

cinta iyeee

[Chorus]

F# A#m B C#

biar cinta gelora di dada

F# A#m B C#

biar cinta madukan kita

Ouwoo Uwoo

F# A#m B C#

cerita cinta pertama kurasa

D#m G#m B C# F#

jangan pernah akhir cerita cinta kita

[Bridge]

B A#m G#m

dunia seakan bercanda

A#m B A#m C#

Ho… ho… melihat cerita kita

D# G# A#

Cintaa……… Ouwoo

[Interlude]

Cm A# B C#

[Chorus]

F# A#m B C#

biar cinta gelora di dada

F# A#m B C#

biar cinta madukan kita

Ouwoo Uwoo

F# A#m B C#

cerita cinta pertama kurasa

D#m G#m B C# F#

jangan pernah akhir cerita cinta kita

