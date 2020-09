Chord Rizky Febian Makna Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Rizky Febian baru saja merilis 3 lagu baru yang dikemas dalam project yaitu “Garis Cinta”, salah satunya berjudul Makna Cinta. Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Makna Cinta, yang dipopulerkan Rizky Febian.

C Bm

pagi hari menyapa dengan indah..

Am

ku tersenyum

Em F#m-Bm

melihat kau masih lelap..



C Bm

sudah dengan berbagai cara..

Am

agar tak terlewatkan

Em F#m-Bm

hari yang indah..



Am

banyak hal yang tlah..

Em

kita lewati..

F D

di setiap.. harinya..



Chorus:

C Bm

denganmu.. ku mengerti arti cinta..

Am

arti cinta sesungguhnya..

Em D C

tumbuh di setiap saat..

Bm

dan mengerti makna cinta..

Em Am Bm

makna cinta yang abadi..

C D C Am

kan ku jaga cinta ini..



C Bm

sudah dengan berbagai cara..

Am

agar tak terlewatkan

Em F#m-Bm

hari yang indah..



Am

banyak hal yang tlah..

Em

kita lewati..

F D

di setiap.. harinya..



Chorus:

C Bm

denganmu.. ku mengerti arti cinta..

Am

arti cinta sesungguhnya..

Em D C

tumbuh di setiap saat..

Bm

dan mengerti makna cinta..

Em Am Bm

makna cinta yang abadi..

C D C-Bm-Am-G

kan ku jaga cinta ini..



C D G -Bm

kita di pertemukan.. oleh cinta..

C Bm Em

kita tak saling.. ingkar janji..

Am Bm Em

kita.. saling melengkapi..

F D

hingga tua nanti.. wow wow wow hu..



Chorus:

C Bm

denganmu.. ku mengerti arti cinta..

Am

arti cinta sesungguhnya..

Em D C

tumbuh di setiap saat..

Bm

dan mengerti makna cinta..

Em Am Bm

makna cinta yang abadi..

C D

kan ku jaga cinta (ini..)



C Bm

denganmu.. ku mengerti arti cinta

Am

arti cinta sesungguhnya..

Em D C

tumbuh di setiap saat..

Bm

dan mengerti makna cinta..

Em Am Bm

makna cinta yang abadi..

C D C D Em G

kan ku jaga cinta ini..

