Makan 5 Kali Sehari, Berat Badan Shanty Denny Malah Turun 10 Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Shanty, istri pelawak Denny Cagur menjalani program diet.

Demi mendapatkan berat badan ideal, Shanty sampai harus mendatangi dokter ahli gizi.

Shanty merasa berat badannya terus naik karena memiliki program kuliner di YouTube.

Tak ingin berat badannya makin melar, Shanty Denny pun memutuskan untuk diet.

Agar tak terjadi masalah saat diet, Shanty berkonsultasi pada dokter ahli gizi.

Dari dokter tersebut Shanty Denny mendapat tips diet yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

Sejak Nonton The World of The Married Shanty Denny bisa makan lima kali dalam satu hari.

Tapi ada aturan yang harus dijalankan dengan disiplin waktu.

Jadwal makannya adalah pukul 10.00 pagi, makan siang jam 13.00.

Kemudian, makan sore jam 16.00, makan malam jam 19.00 dan terakhir pukul 21.00 malam.