VIDEO Angela Lee Foto Mesra Sambil Pamer Cincin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pamer foto mesra sambil menunjukkan cincin, Angela Lee disebut-sebut telah dilamar sang kekasih. Ia pun menerima banyak ucapan selamat di kolom komentar.

Artis Angela Lee tampaknya tengah diselimuti perasaan berbunga-bunga.

Baru-baru ini Angela Lee mengunggah postingan mengejutkan ke Instagram pribadinya.

Ia memperlihatkan adegan mesra bersama sang kekasih pada Minggu (27/9/2020).

Angela pun disebut-sebut telah dilamar.

Hal itu terlihat dari tulisan di tangan kekasih Angela.

"She said yes"

Sementara itu dalam captionnya, Angela menuliskan kalimat romantis.

"Mencintai dalam kesempurnaan itu indah, tapi lebih indah lagi mencintai dalam ketidaksempurnaan.