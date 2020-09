VIDEO Artis Jessica Iskandar Tegaskan Tak Akan Lagi Mengemis Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah 3 bulan hubungannya dengan Richard Kyle berakhir, Jessica Iskandar mengaku sudah tidak akan mengemis cinta lagi.

Hal itu diungkapkan Jessica Iskandar melalui laman Instagramnya, Jumat (25/9/2020).

"Never beg someone to be in your life.

If your love and emotions get ignore, walk away. You’re worth more than you think. Be with someone who is proud of you. Someone who knows your worth. Someone who’s there through thick and thin, with no regrets.

Because that’s what you deserve, that’s what your heart desires, that’s what your life needs. Never forget your worth.

(Jangan pernah mengemis seseorang untuk berada dalam hidup Anda. Jika cinta dan emosi Anda diabaikan, pergilah. Anda lebih berharga dari yang Anda pikirkan. Bersama seseorang yang bangga padamu.

Seseorang yang mengetahui nilai Anda. Seseorang yang ada di sana melalui tebal dan tipis, tanpa penyesalan. Karena itulah yang pantas Anda dapatkan, itulah yang diinginkan hati Anda, itulah yang dibutuhkan hidup Anda. Jangan pernah melupakan nilai Anda)," tulis Jessica Iskandar.

Sebelum Putus, Jessica Iskandar Sebut Richard Kyle Terlalu Cuek di Grup WA Pernikahan

Saksikan video berita selengkapnya disini:

Jessica Iskandar membenarkan jika hubungannya dengan Richard Kyle sudah berakhir.

Sebelum hubungannya kandas, Jessica Iskandar mengungkapkan bahwa dirinya kecewa terhadap Richard Kyle.