Chord Gitar dan Lirik Lagu Dinda Dimana Katon Bagaskara, Dinda di manakah Kau Berada 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Dinda Dimana, yang dipopulerkan Katon Bagaskara.

C G F

Dinda di manakah kau berada

G C E F G

Rindu aku ingin jumpa Meski lewat nada

C G F

Kau dengarkan segenap rasa tertumpah

G C E F G

Mengalun dalam gitarku ngelangutkan jiwa

F G C F

Melangkah dari bayangan Kala aku pulang

Dm G C

Terkenang kisah kita bersama

G# A# D#

Mengingat jalan yang panjang

G# Fm Gm G# G

Pernah kita tempuh Namun badai memisahkan hooo

[chorus]

C G F

Dinda di manakah kau berada

G C E F G

Rindu aku ingin jumpa Meski lewat nada

C G F

Kau dengarkan segenap rasa tertumpah

G C E F G

Mengalun dalam gitarku ngelangutkan jiwa

F G C F

Berkhayal tentang dirimu Telahkah berubah

Dm G C

Sekian waktu jauh dariku

G# A# D#

Mereka-reka rencana

G# Fm Gm G# G

Apa kan kita buat Bila ada perjumpaan hooo

C G F

Dinda di manakah kau berada

G C E F G

Biar kita isi malam Menangis tertawa

C G F

Dan sampaikan kepada langit dan bintang

G C E F G

Sebentuk cinta yang ada Kan tetap terjaga

[interlude] F C E Dm Em

Fm G G7

Denting dawai-dawai gitarku memanggil

[chorus] 2x

C G F

Dinda di manakah kau berada

G C E F G

Rindu aku ingin jumpa Meski lewat nada

C G F

Kau dengarkan segenap rasa tertumpah

G C E F G

Mengalun dalam gitarku ngelangutkan jiwa

C G F G

dinda di mana

