Chord Gitar dan Lirik Lagu Maaf dari Anakmu Via Vallen, Takbir Berkumandang Membuatku Terharu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Maaf dari Anakmu milik Via Vallen bercerita tentang seorang anak yang meminta maaf kepada ayah dan ibunya.

Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Maaf dari Anakmu yang dipopulerkan Via Vallen.

Intro : C G Am G F G C



C F

Takbir berkumandang membuatku terharu

Am G F

Oleh suasana dan rasanya

C F

Teringat segala dosa dan khilaf lalu

Am G C

Terutama kepada ayah ibu



(*)

Am G

Tiada..sengaja..

C G

Bernada tinggi dan tak menuruti



Reff :

C F C

Terimalah maafku ayah ibuku

C F Em

Yang selama ini telah berdosa padamu

E Am G

Maafkan segala kataku

F

Yang telah menyakitimu

Am G

Aku terlalu rapuh

F G

Karena dosaku padamu

Am

Ayah ibu



Musik : Am F C Dm G

(Maafkan anakmu)

Am F C G

(Aaaa huu...)



(*)

Dm Em

Tiada..sengaja

F G

Bernada tinggi dan tak menuruti



Reff :

C F C

Terimalah maafku ayah ibuku

C F Em

Yang selama ini telah berdosa padamu

E Am G

Maafkan segala kataku

F

Yang telah menyakitimu

Am G

Aku terlalu rapuh

F G

Karena dosaku padamu

Am G F

Ayah ibu..



F G Am C

Semoga kau terima maafku

F G F

Dihari yang sangat suci ini

F G

Kembalikanku seperti yang baru

F

Engkau lahirkan

F G C

Tiada noda dosa..di diriku

