Chord Gitar dan Lirik Lagu Topeng Peterpan, Kudapat Melintas Bumi Kudapat Merajai Hari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Topeng menjadi salah satu hits andalan Peterpan pada masa, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Topeng, yang dipopulerkan Peterpan.

F-G-C-G (2x) F-G-Am

F-G-C

F G C G

Kudapat melintas bumi

F G C G

Kudapat merajai hari

F G C G

Kudapat melukis langit

F G C G

Kudapat buatmu berseri

Reff.

F G C G

Tapi kudapat melangkah pergi

F G C G

Bila kau tipu aku disini

F G C G

Kudapat melangkah pergi

F G C G

Kudapadiku.......

Reff.

F G C

Tapi buka dulu topeng mu...

G F G C

Buka dulu topeng mu...

G F G Am

Biar kulihat warnamu...

G F G C

Kan kulihat warnamu.....

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)