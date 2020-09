Download MP3 Lagu Turn Back Time WayV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Turn Back Time dinyanyikan WayV dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Turn Back Time dan video klip Turn Back Time dalam artikel ini.

Lagu yang berjudul Turn Back Time ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh WayV, yang video klipnya dirilis pada 9 Juni 2020 yang lalu.

Video klip lagu ini langsung mendapatkan respon baik dari penggemarnya, video ini sudah diputar lebih dari 6 juta kali.

Berikut ini adalah Lirik Lagu Turn Back Time - WayV

[Verse 1]

Guāng máng bù zhuǎn wān

Zhí xiàn bù jìn zé tuì (tuì)

Lǐ suǒ bù dāng rán

Mèng xiǎng wú yì ér fēi (qǐ fēi)

Zhù chéng yī gè shì jiè

Tiān xuǎn zhī rén (no no)

Jué xǐng zài wú sè jiān mài xiàng jìn jiē

Xià yī gè tiāo zhàn xiàng zhuó shí jiān xíng jūn

Qǐng biàn lùn wèi zhī dí mìng yùn dìng huò wèi dìng

[Verse 2]

Dǎo huí chí yí yī miǎo

Dǎo huí hòu huǐ yī miǎo

Dǎo huí sōng xiè yī miǎo

Limit, limit

Chāo yuè yě xīn yī miǎo

Chāo yuè jiān chí yī miǎo

Chāo yuè jí xiàn yī miǎo

Get it, get it, uh

[Pre-Chorus]

Dì wú jiāng tiān wú jiè

If we could turn back time

Zài qǐ chéng zài huí zhuǎn

Lǚtú míng wéi chāo shí kōng huí

[Chorus]

Oh zhòng qǐ zì wǒ

Minute by minute

Wǎng wèi lái dí lù fù zhé bù zài

Oh wú sè jué xǐng guò lái

Turning back time, 5-4-3-2

[Post-Chorus]

Stop rewind, turn back time

Stop rewind, turn back time, 5-4-3-2

Stop (stop) rewind, turn back time (yea got that)

Stop (stop) rewind, turn back time