Chord Gitar dan Lirik Lagu Keabadian Reza Artamevia, Mungkinkah Kau Mencintai Diriku Selama Lamanya. 

Lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Keabadian, yang dipopulerkan Reza Artamevia.

INTRO : C F G E Am F F Em Am G C F Am G D F Em Am Dm G C

E D

Kau bisikkan

C#m F#m D

Kata.. cinta kepadaku

A E

Setiap waktu

E D

Kau pastikan

C#m F#m

Takkan tinggalkanku

G E

Selalu bersama

[Chorus]

A D E C# F#m

Mungkinkah kau mencintai diriku

D C#m F#m E

Selama lamanya.. hingga maut memisahkan..

A D F#m

Bukan hanya cinta

E B D C#m

Yang sesaat trus menghilang

F#m Bm E A

Bila hasrat telah usai..

[Verse]

E D

Bukan berarti

C#m F#m D

Aku tak percaya kamu..

A E

Kesungguhanmu..

E D

Tapi perihku

C#m F#m

Di masa yang lalu

G E

Belum juga hilang..

Bb G

Selalu membayangi..

[Chorus]

C F G E Am

Mungkinkah kau mencintai diriku

F Em Am G

Selama lamanya.. hingga maut memisahkan..

C Em Am

Bukan hanya cinta

G D F Em

Yang sesaat trus menghilang

Am Dm G Am

Bila hasrat telah usai..

[Interlude]

Am B Em

Am B Em

Am B

E C Dm E F E

Mungkinkah terwujud ke..abadian..