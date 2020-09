Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Hati Peterpan, Bagai Bunga Harum Nafasmu yang Kurasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Satu Hati adalah salah satu lagu dalam album “Taman Langit” milik Peterpan, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Satu Hati, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: C Am F G C (2x)



(*)

C Am

Bagai bunga harum nafasmu yang kurasa

F

Santun warna yang beri kesejukan

G C

Hilangkan rasa gelap



(**)

C Am

Bagai sirna semua kata yang tak terungkap

F

Segala rasa yang tak pernah bicara

G C G

Tak pernah tak terucap



Reff:

F C

Satu hati yang kuberi cinta kuberi rasa

Am G

Kuberikan sanjungan

F C

Tuk saling cinta saling menjaga

Am G

Tuk saling menyatukan



Kembali ke: (*), (**), Reff



Int: B G#m E F#

B G#m G



Kembali ke: Reff (2x)

Coda: C

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)