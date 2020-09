Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Mungkin Bersama Judika, Oh Mengapakah Kau Tinggalkan Aku Seperti ini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tak Mungkin Bersama, yang dipopulerkan Judika.

Intro : C Fm C Fm

C

oh begini rasanya

Em F

kehilangan dirimu kekasih

C

tak pernah ku bayangkan

Em F

sakitnya akan seperti ini

Dm G

kau tlah pergi dari hidupku

Reff :

C

oh mengapa..kah

G/B Am

kau tinggalkan aku seperti ini

Gm C F

saat aku masih berharap

Em Am Dm

cinta ini masih bertahan

G

untuk kita

C

oh mengapa..kah

Em E Am

kau membawa semua kenangan indah

G D

bersama kita dulu

G C

kini berakhir untuk slamanya

C -Dm

oh begini rasanya

Em F

kehilangan dirimu kekasih

C -Dm

tak pernah ku bayangkan

Em F

sakitnya akan seperti ini

Dm -Em F G

kau tlah pergi dari sisiku.. huwoo uu

F Am

(kita tak mungkin lagi untuk bersama)

mungkin bersama

F

(kenyataan ini tlah memisahkan kita)

Am -G/B C

uuuh tlah memisahkan ki..ta

F

biarkan cinta ini

Em

jadi kenangan indah

Bb G

untukku.. huwoo ooo

Reff :

C

oh mengapa..kah

G/B Am

kau tinggalkan aku seperti ini

Gm C F

saat aku masih berharap

Em Am Dm

cinta ini masih bertahan

G

untuk selamanya

Overtune

D

oh mengapa..kah

A/C# F# Bm

kau membawa semua kenangan indah

A E

bersama kita dulu

Em D

kini berakhir.. oo hoo uwooo

G Bm-C#m-D-B/D#

harus berakhir.. hoo uu uuu

Em A

kini berakhi..ir

D Gm D

untuk selamanya.. oo uu

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)